بحضور كبير.. "سفارة الدنمارك بالرياض" تستضيف "أمسية المأكولات والنكهات " في الرياض

استضافت السفارة الملكية الدنماركية في الرياض "أمسية من النكهات الدنماركية" في مقرها في الحي الدبلوماسي.
حضر الحفل عددٌ من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال أعمال وشخصيات مرموقة وممثلون عن بعض وسائل الإعلام المحلية ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تذوقوا النكهات الدنماركية والأطباق المستوحاة من الدنمارك، التي أعدّها الشيف الدنماركي الشهير كريستيان بيدرسن؛ بمساعدة طهاة محترفين من سيلا وراديسون بلو.
في بداية الحفل رحبت السفيرة الدنماركية في الرياض ليزلوته بليزنر؛ بالضيوف وأكدت أهمية هذا الحدث في تعزيز المطبخ الدنماركي الرائد في مجال فن الطهي وصناعة الأجبان بأشكال وأطعمة مختلفة ونقلها الى المملكة العربية السعودية.
وأشادت بليزنر؛ بالرحلة التي قطعتها الدنمارك لتصبح دولة رائدة في مجال الأغذية على مستوى العالم وموطناً لأفضل المطاعم في العالم، إذ حصد 32 مطعماً دنماركياً 45 نجمة ميشلان، مما يجعل الدنمارك دولة غذائية رائدة في كل المجالات التي تتعلق بالإنتاج العضوي وجودة الغذاء.
وأبدع الشيف كريستيان بيدرسن؛ الذي يعمل كشيف تنفيذي في هيلتون دبي ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في قيادة المطاعم في أفضل الفنادق حول العالم في إعداد أطباق مستوحاة من الدنمارك باستخدام المنتجات المحلية مما يؤكّد تفاني الدنمارك في تحقيق الاستدامة في قطاع الأغذية.
إضافة إلى الطهي المباشر الذي قدّمه الشيف الدنماركي، استمتع الضيوف أيضًا بتذوق الأجبان الدنماركية العالية الجودة والتي أحضرها مجلس الألبان الدنماركي مباشرة من الدنمارك إلى المملكة العربية السعودية برعاية خبير الأجبان راسموس هولمجارد.
واستمتع الحاضرون بتذوق حلوى شهية مصنوعة من نكهات مختلفة مغلفة بالشوكولاتة من عرق السوس التي تشتهر بها الدنمارك من مجموعة لاكريدس باي بولو Lakrids by Bülow التي افتتحت متجرها الأول في الرياض بارك منذ أسابيع قليلة.
وشكرت السفيرة الدنماركية كل مَن تعاون لإنجاح هذه الليلة المميزة، وخاصة الشركات الدنماركية، الحريصة على دعم السفارة في كل مناسبة، والقنصل الفخري للقنصلية الدنماركية في جدة الشيخ ماجد الحكير.