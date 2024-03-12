بحضور كبير.. "سفارة الدنمارك بالرياض" تستضيف "أمسية المأكولات والنكهات " في الرياض

وأبدع الشيف كريستيان بيدرسن؛ الذي يعمل كشيف تنفيذي في هيلتون دبي ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في قيادة المطاعم في أفضل الفنادق حول العالم في إعداد أطباق مستوحاة من الدنمارك باستخدام المنتجات المحلية مما يؤكّد تفاني الدنمارك في تحقيق الاستدامة في قطاع الأغذية.