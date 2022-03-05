388 ألف طالب وطالبة.. بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمكة غداً

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، غداً الأحد، 388 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1522 مدرسة من المراحل الثلاث "الابتدائية والمتوسطة والثانوية"، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 هـ.
وأنهت إدارة تعليم مكة المكرّمة، جميع الاستعدادات وسط التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة كافة، وتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسرٍ وسهولةٍ وأمانٍ دون الشعور بالرهبة والخوف وتقديم عديد من النصائح والتوصيات التي تعزّز الثقة لديهم وتساعدهم على الاستذكار الجيد وسط تجهيز المدارس بشكلٍ جيدٍ لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1443 هـ، وتهيئة المناخ الملائم والظروف الجيدة؛ لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجهٍ وفي أجواءٍ مثاليةً.
وتحظى الاختبارات بمتابعة مباشرة من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ ومساعديه، ومديري مكاتب التعليم (بنين وبنات)، والمشرفين التربويين كافة، وفق خطة أُعدت لذلك، والرفع بتقارير يومية مع بدء الاختبارات، ومعالجة ما قد يطرأ من تحدياتٍ تتعلق بالاختبارات، وفق خططٍ تمّ إعدادها لضمان انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل تميزٍ وإبداع.