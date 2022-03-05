388 ألف طالب وطالبة.. بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمكة غداً

وتحظى الاختبارات بمتابعة مباشرة من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ ومساعديه، ومديري مكاتب التعليم (بنين وبنات)، والمشرفين التربويين كافة، وفق خطة أُعدت لذلك، والرفع بتقارير يومية مع بدء الاختبارات، ومعالجة ما قد يطرأ من تحدياتٍ تتعلق بالاختبارات، وفق خططٍ تمّ إعدادها لضمان انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل تميزٍ وإبداع.