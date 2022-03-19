388 ألف طالب وطالبة.. مدارس مكة تتهيأ للدراسة الحضورية الكاملة غدًا

وأضاف "الزائدي" أن الجولات التفقدية للمباني التعليمية، مستمرة للتأكد من فاعليتها ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة؛ وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، في ظل جائحة كورونا، للطلبة أقل من 12 عامًا، والدليلِ المحدَّث للعودة إلى المدارس ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقًا لاحتياجات المباني التعليمية.