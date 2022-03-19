388 ألف طالب وطالبة.. مدارس مكة تتهيأ للدراسة الحضورية الكاملة غدًا

تشهد 1522 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، العودة الحضورية الكاملة لـ388 ألف طالب وطالبة، لمقاعد الدراسة في المراحل الدراسية الثلاثة، غدًا الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443هـ.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أن الإدارة أنهت استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، من خلال إعداد برامج متنوعة، تشمل استقبال الطلبة والاحتفاء بعودتهم؛ فيما واصلت اللجان الإشرافية متابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأضاف "الزائدي" أن الجولات التفقدية للمباني التعليمية، مستمرة للتأكد من فاعليتها ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة؛ وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، في ظل جائحة كورونا، للطلبة أقل من 12 عامًا، والدليلِ المحدَّث للعودة إلى المدارس ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقًا لاحتياجات المباني التعليمية.
ولفت إلى أنه سيتم خلال العودة، تنفيذ فعاليات الاصطفاف الصباحي، وعودة التمارين الصباحية، والإذاعة الصباحية، وبرامج من شأنها إظهار المظاهر الاحتفالية والابتهاج بالعودة الحضورية الكاملة ومشاركة المعلمين والطلاب والفِرَق التطوعية وجماعة النظام والفِرَق الكشفية بالمدرسة، في تنظيم الاصطفاف، وتنفيذ الفعاليات بما يحقق الابتهاج والفرح بالعودة الحضورية الكاملة في جنبات المدرسة وساحاتها.