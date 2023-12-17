اللجنة البرلمانية السعودية التايلندية تبحث سبل تعزيز العمل والتعاون المشترك

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التايلندية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي أسامة بن عبدالعزيز الربيعة اجتماعاً اليوم مع سفير مملكة تايلند لدى المملكة السيد دام بونتام، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان التايلندي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.