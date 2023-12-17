اللجنة البرلمانية السعودية التايلندية تبحث سبل تعزيز العمل والتعاون المشترك

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان التايلندي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.