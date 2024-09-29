"فلاورد" تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

احتفلت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، من خلال تعاونها مع جامعة الملك سعود في الرياض وجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) في جدة.
قامت فلاورد بتوزيع أكثر من 3000 وردة على طلاب جامعة الملك سعود، إلى جانب إضافة مجسم يعكس هوية اليوم الوطني السعودي 2024 "نحلم ونحقق" في بهو الجامعة، وفي جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، تم توزيع 2500 وردة على طلاب الجامعة.
وبهذه المناسبة الوطنية، شاركت فلاورد أيضًا في احتفالية قطاع الحرس الملكي السعودي في الرياض بتاريخ 23 سبتمبر؛ حيث وزّعت 200 وردة إلى جانب الشوكولاتة على موظفي الحرس الملكي.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ94، ونسأل الله تعالى أن يمنّ على المملكة بالمزيد من الإنجازات والازدهار والتقدم. نفخر في فلاورد بمشاركتنا في تعزيز الهوية الوطنية السعودية من خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ94، ونشكر القطاعات الحكومية والتعليمية مثل الحرس الملكي وجامعتي الملك سعود والأعمال والتكنولوجيا، على تعاونهم ودورهم الفعّال في جعل هذا اليوم مميزًا".
يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تَأسس عام 2017 معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة -بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية- بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها، والتي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.