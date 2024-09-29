"فلاورد" تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ94، ونسأل الله تعالى أن يمنّ على المملكة بالمزيد من الإنجازات والازدهار والتقدم. نفخر في فلاورد بمشاركتنا في تعزيز الهوية الوطنية السعودية من خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ94، ونشكر القطاعات الحكومية والتعليمية مثل الحرس الملكي وجامعتي الملك سعود والأعمال والتكنولوجيا، على تعاونهم ودورهم الفعّال في جعل هذا اليوم مميزًا".