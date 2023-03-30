انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره في غينيا

بحضور نائب رئيس المرحلة الانتقالية لجمهورية غينيا كناكري رئيس المجلس الانتقالي والبرلمان الدكتور دانسا كوروما، أقيم يوم أمس الأربعاء السابع من شهر رمضان الجاري لعام ١٤٤٤ حفل انطلاق المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الحادية والأربعين في جمهورية غينيا كناكري التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور فهاد الرشيدي، ومدير الملحقية الدينية في جمهورية السنغال الشيخ وحيد مجربي، ووزراء ورؤساء جامعات وسفراء الدول الإسلامية والعربية.
وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لوزير الشؤون الدينية الشيخ كرموا جاورا والتي قدم خلالها عظيم شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الرشيدة ولوزارة الشؤون الاسلامية في المملكة على حسن التعاون والبذل السخي والعطاء في شتى المجالات، ومن أهمها هذه المسابقة التي تساهم في رفع معنويات حفاظ القرآن الكريم.
كما نوه خلال كلمته بالجهود الكبيرة والمباركة التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبدالطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ والتي منها اهتمامه ومتابعته لجامع الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله في كوناكري.
بعد ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا كناكري الدكتور فهاد الرشيدي كلمة أكد فيها آن هذه المسابقة تُجسّد اهتمام وعناية حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - بكتاب الله عزّ وجلّ تعلماً وحفظاً وتفسيراً وترجمة وطباعة سواء في المملكة أو في مختلف دول العالم، مما يعكس الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأضاف أن "هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تنظيم هذه المسابقة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة والأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا، متمنياً أن تكون هذه المسابقة نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الشراكة والتعاون في تنظيم مسابقات القرآن الكريم، والتي تهدف لتشجيع أبناء وبنات المسلمين في مختلف أنحاء العالم على الاهتمام والعناية بكتاب الله عزّ وجلّ إلى جانب اهتمامهم بالعلوم الأخرى.
ثم ألقى بعد ذلك رئيس المجلس الانتقالي والبرلمان الدكتور دانسا كوروما كلمة أكد فيها أن تنظيم مثل هذه المسابقات القرآنية من الامور المهمة ولها تأثيرها الإيجابي في توجيه النشء، مقدماً شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة التي تواصل دعمها لكل ما ينفع الإنسانية.
وأعرب عن امتنان حكومة وشعب غينيا لها لما تبذله من دعم ومساندة في كافة الجوانب، مبيناً أن هذه المسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمملكة والأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية كفيلة بأن تزيل كل ما علق في أذهان الناس من أفكار منحرفة مسيئة للإسلام، كما أنها تسهم في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال التي تسعى المملكة لنشرها.
واختتم كلمته بسؤال المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الامن والاستقرار والازدهار .
حضر حفل الافتتاح الوزير ورئيس الديوان في رئاسة الدولة الدكتور جيبا كويات، ووزير الشؤون الدينية كرمو جاور، ووزير الدفاع الوطني اللواء أبوبكر صديق كمارا، وعدد من سفراء الدول العربية والاسلامية وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة في جمهورية غينيا كناكري.
الجدير بالذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة تقام كل عام في شهر رمضان المبارك، في حين يقام الحفل الختامي يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من الشهر الفضيل، حيث يبلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية (250) متسابقاً ومتسابقة، ويتنافسون في ثمانية فروع، يتأهل من كل فرع خمسة فائزين.
وقد بدأت لجان التحكيم اليوم الخميس بالاستماع إلى قراءة المتسابقين في أفرع المسابقة الثمانية.