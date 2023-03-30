انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره في غينيا

وأضاف أن "هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تنظيم هذه المسابقة بالتعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة والأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا، متمنياً أن تكون هذه المسابقة نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الشراكة والتعاون في تنظيم مسابقات القرآن الكريم، والتي تهدف لتشجيع أبناء وبنات المسلمين في مختلف أنحاء العالم على الاهتمام والعناية بكتاب الله عزّ وجلّ إلى جانب اهتمامهم بالعلوم الأخرى.