يخدم 10 أحياء.. "أمانة الطائف" تستعدّ لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جسر "النسيم"

وأوضح أمينُ الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، في بيانٍ أوردته الأمانة لـ"سبق"، أنه انطلاقًا من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة، أيدها الله، واهتمام الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في دعم مشاريع التطوير بما يخدم الوطن والمواطن بصورة أمثل، فإن الأمانة ومن واقع مسؤولياتها، تقوم بجهود كبيرة في سبيل تعزيز كفاءة الحركة المروية، ودراسة تطوير مشاريع الطرق، وكذلك الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية؛ ومن تلك الدراسات: فكّ الاختناقات المرورية، وتعزيز حركة نقل المركبات من موقع إلى آخر بيسر وسهولة؛ الأمر الذي يعزز البنية التحتية للخدمات البلدية، ويساعد في تحقيق المزيد من التطوير التنموي بالمحافظة.