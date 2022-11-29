بينها إنشاء مركز لـ"سلامة النقل" وإقامة علاقة دبلوماسية مع "ساوتومي".. مجلس الوزراء يُصدر 11 قرارًا

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية، كما وافق على إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقًا لترتيباته التنظيمية، كما وافق المجلس أيضًا على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2/ 7/ 1443هـ الموافق 3/ 2/ 2022م إلى تاريخ 18/ 6/ 1445هـ الموافق 31/ 12/ 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كل المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).