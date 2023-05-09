تجارة الأغنام "المريضة".. بائع لا ذمة له وعمالة آسيوية تشتريها

تتردد جنسية آسيوية معروفة لدى أصحاب حظائر بيع الأغنام؛ للبحث عن أغنام ذات مواصفات خاصة، لا يتطلب الحصول عليها إلا عامل آخر من جنسية المشتري نفسها، أو "صاحب حلال" لا ذمة لديه.
وتقوم هذه العمالة بالمرور شبه اليومي على حظائر بيع الأغنام، والبحث عن الماشية المريضة، أو المتوقَّع موتها في ساعات؛ لتقوم بشرائها من صاحب الحظيرة، وتحميلها في المركبة والمغادرة لمحل آخر.
"سبق" التقت أحد الباعة المعروفين، الذي أكد للصحيفة أن هذه العمالة تمرُّ على الحظائر، ومن ضمنها حظيرته؛ للبحث عن الأغنام المريضة، أو التي يُعتقد موتها خلال ساعات، ويطلبون شراءها.
وأضاف: "أُشهد الله أنني لم أبعهم على مدى سنوات أي حلال مريض لدي إلا أنهم يتوجهون لمحال أخرى، ويجدون ضعاف النفوس، يبيعونهم، ولا أعلم أين تذهب تلك الأغنام المريضة".
وتابع: "في أيام المزاد في مواقع بيع الأغنام يحضرون لشراء المواشي المريضة، أو التي يظهر عليها التعب والضعف العام، بمبالغ لا تصل إلى 300 ريال".