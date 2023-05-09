تجارة الأغنام "المريضة".. بائع لا ذمة له وعمالة آسيوية تشتريها

"سبق" التقت أحد الباعة المعروفين، الذي أكد للصحيفة أن هذه العمالة تمرُّ على الحظائر، ومن ضمنها حظيرته؛ للبحث عن الأغنام المريضة، أو التي يُعتقد موتها خلال ساعات، ويطلبون شراءها.