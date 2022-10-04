"آل مكتوم" يكرِّم خالد المالك بجائزة شخصية العام الإعلامية

وجاء التكريم للأستاذ "المالك" نظير إسهاماته الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة، والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولها العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتقديرًا للجهود المضنية التي قام بها في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية، وتقديرًا لدوره البارز ولجهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي، ودوره الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي، واعترافًا بجهوده وعطاءاته وتاريخه في تعزير دور الصحافة المكتوبة.