"آل مكتوم" يكرِّم خالد المالك بجائزة شخصية العام الإعلامية

سلّم صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة"، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية جائزة شخصية العام الإعلامية خلال حفل توزيع جائزة الإعلام العربي بدورتها الـ21، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022م، حيث شهد الحفل تكريم الفائز بجائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عمود صحفي، وجائزة شخصية العام الإعلامية.
وأثناء التكريم، تابع الحضور عرض تقرير مرئي يحكي المسيرة المهنية للأستاذ خالد المالك من إنتاج قناة دبي الفضائية.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر سلَّم جائزة "الرواد" للأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير جريدة "الجزيرة"، في احتفالية نظمها المجلس في قلعة صلاح الدين يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر 2022م، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.
وجاء التكريم للأستاذ "المالك" نظير إسهاماته الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة، والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولها العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتقديرًا للجهود المضنية التي قام بها في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية، وتقديرًا لدوره البارز ولجهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي، ودوره الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي، واعترافًا بجهوده وعطاءاته وتاريخه في تعزير دور الصحافة المكتوبة.