اختتام هاكثون حائل بمشاركة أكثر من 380 طالبًا وطالبة قدموا حلولًا ذكية بمجالات الذكاء الاصطناعي

وبلغ عدد المشاركين في الهاكثون أكثر من 380 طالبًا وطالبة من جامعة حائل والكليات التقنية، عبر أكثر من 120 فريقاً انضموا إلى 4 مسارات رئيسة تمثلت في: النقل، الأمن، البيئة، الطاقة، حيث أقيمت ورش عمل، وجلسات إرشادية؛ لتعزيز مهاراتهم الابتكارية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال.