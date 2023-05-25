اختتام هاكثون حائل بمشاركة أكثر من 380 طالبًا وطالبة قدموا حلولًا ذكية بمجالات الذكاء الاصطناعي

اختتمت اليوم، منافسات هاكثون حائل للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالتعاون مع جامعة حائل، وذلك بمقر الجامعة.
وجاءت فكرة الهاكثون لتشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والابتكار وتقديم حلول ابتكارية تسهم في دعم التنمية بمنطقة حائل في إطار اهتمام سدايا بتنمية رأس المال البشري من أبناء وبنات الوطن في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بعد أن أضحت أداة أساسية في مجتمعاتنا، ووسيلة يعتمد عليها الكثير من البشر في حياتهم اليومية ولها دور مهم في رفع مستوى البنية الرقمية للمدن، والمشاريع الرقمية الضخمة في العالم، ومنها المملكة التي تتبوأ مكانة متميزة في تلك المجالات.
وبلغ عدد المشاركين في الهاكثون أكثر من 380 طالبًا وطالبة من جامعة حائل والكليات التقنية، عبر أكثر من 120 فريقاً انضموا إلى 4 مسارات رئيسة تمثلت في: النقل، الأمن، البيئة، الطاقة، حيث أقيمت ورش عمل، وجلسات إرشادية؛ لتعزيز مهاراتهم الابتكارية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال.
وجرى اليوم تتويج 3 أفكار إبداعية في الحفل الختامي للتحدي بحضور لجنة تحكيم استثنائية تتضمن أعضاء من سدايا وجامعة حائل، حيث حصد المركز الأول فريق (Global Geeks) بفكرة قائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في فرز النفايات وتصنيفها وجمع البيانات عنها، ثم تحليل هذه البيانات، وقد استحقوا من خلال هذه الفكرة منحة تدريبية خارجية بالتعاون مع شركة IBM واشتراك سنة في منصة Coursera للتدريب،
كما حصد فريق (TTF) على المركز الثاني بفكرة قائمة على بناء نظام ذكي و متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأماكن العامة عن طريق كاميرات وحساسات لفهم وتحليل مخالفات الذوق العام الصوتية والمرئية ورصدها تلقائيًا للجهات المختصة، والتي خولتهم للحصول على منحة تدريبية خارجية بالتعاون مع شركة Terra AI السنغافورية، فيما حصد فريق (منذر) على المركز الثالث بفكرة تستخدم فيها خوارزميات التعلم العميق الجمعي في إنشاء أنظمة إنذار مبكر للسيول المطرية، وإنشاء أنظمة تخطيط المدن الذكية المستقبلية، والتي خولتهم للحصول على منحة تدريبية في معسكر علوم البيانات في سدايا.