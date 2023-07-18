الوطنية للإسكان NHC توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتطوير العقاري والمرافق التجارية والخدمية

وقعت الوطنية للإسكان ممثلة بسعادة نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري الأستاذ مروان بن هاشم زواوي 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عددٍ من المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، ويأتي ذلك على هامش حفل تدشين ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور سمو محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي ومعالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البديرونائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة الأستاذ يزيد بن إبراهيم النفيسة.
وتضمن الحفل توقيع 8 اتفاقيات للتطوير العقاري مع كلٍّ من شركة رتال للتطوير العقاري وشركة مكيون مطورون عمرانيون وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وشركة محمد الحبيب وشركاؤه وشركة أجدان للتطوير العقاري وشركة ثبات المسكن العقارية وشركة عبر المملكة العقارية، وذلك لتطوير وتنفيذ الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وفق معايير جديدة للابتكار في قطاع البناء والتشييد والتخطيط العمراني بمقاييس عالمية.
كما تمّ توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم بالشراكة مع كلٍّ من مجموعة الحبيب الطبية وشركة لجام للرياضة وشركة تنمية الإنسان وشركة ساسكو لخدمات المركبات وشركة وعد القابضة ، وذلك بهدف تطوير وتشغيل المرافق الحيوية في ضاحية سدايم، والتي تأتي في مقدمتها المرافق التعليمية والمراكز الرياضية ومحطات الوقود وخدمات المركبات، ومراكز التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية، لتساهم في تحقيق أعلى معايير جودة الحياة وتحقق لسكان الضاحية أسلوب حياة حيوي، بما يضمن الاستدامة ويسهم في خلق فرصٍ استثمارية واعدة.
كما أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن تقديم البنك الأول ( SAB ) و البنك الأهلي السعودي وبنك البلاد لعروضٍ تمويلية خاصة للمستفيدين الراغبين في تملّك وحدات سكنية بضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، وذلك امتداداً للشراكة الفاعلة في توفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم كافة احتياجات العملاء.
حيث سيقدم البنك الأول عروضًا تمويلية بنسبة تصل إلى 2.55% والتي تمتد على خمس سنوات، وعروضًا تمويلية بنسبة 2.70% لمدة 20 سنة، وذلك في سبيل الحرص على توفير حلول تمويلية متنوعة تساعد المواطنين في رحلة تملّك المسكن الأول.
وسيقدم البنك الأهلي السعودي عروضًا تمويلية خاصة بنسبة 2.6% لمدة 5 سنوات وبنسبة 2.9% لمدة 20 سنة من خلال برامج التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني للضاحية.
كما سيقدم بنك البلاد عروضًا تمويلية بنسبة 2.33% لمدة خمس سنوات، و2.97% لمدة 20 سنة، وذلك ضمن إطار مساهمة بنك البلاد بدعم القطاع العقاري بالمملكة واستمراراً للدور المهم الذي يلعبه في تلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري.
الجدير بالذكر أن ضاحية سدايم تقع في موقع إستراتيجي شمال أبحر وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، وذلك في إطار حرص الوطنية للإسكان على المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.