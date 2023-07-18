الوطنية للإسكان NHC توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتطوير العقاري والمرافق التجارية والخدمية

الجدير بالذكر أن ضاحية سدايم تقع في موقع إستراتيجي شمال أبحر وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة، وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، وذلك في إطار حرص الوطنية للإسكان على المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.