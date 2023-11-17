"قمة الكاريكوم".. كيف استطاعت السعودية أخذ زمام المبادرة في بناء شراكات إستراتيجية؟

تحظى المملكة بمكانة قيادية عالمية في عديد من المجالات التي تشمل قطاعات التجارة والصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البترول العالمية، وتتمتع كذلك بمكانة كبيرة لدى العالم الإسلامي، فضلاً عن قيامها بتطوير اقتصادها أخيراً وأصبحت محطاً للأنظار على المستوى العالمي في مجالات الترفيه، والسياحة والاستثمار.
وأصبحت السعودية تأخذ زمام الأمور المبادرة لبناء شراكة إستراتيجية مع دول الكاريكوم، وتجلى ذلك خلال القمة السعودية ودول الكاريكوم في الرياض.
ومن المنتظر أن يثمر التعاون مع دول الكاريكوم عن إظهار جاذبية البيئة السياحية في المملكة، والتركيز عليها، حيث تتمتع المملكة بأماكن سياحية متنوعة وفريدة من نوعها، تعززها رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل أهداف رؤية المملكة 2030 تعزيز القطاع الخاص السعودي، لإيجاد مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة على خريطة التجارة والمنافسة العالمية، والسياحة في صميم تحقيق هذه الرؤية.
تأتي هذه الشراكات ضمن مبادرات المملكة لتنويع الاقتصاد، وانفتاح الرياض على شراكات لافتة مع مجموعة دولية فاعلة، فضلاً عن تطوير فرص العلاقات التجارية الثنائية.
وحرصت المملكة منذ تأسيسها على مد جسور التواصل مع دول العالم وفق سياسة راسخة وواضحة قائمة على بناء علاقات إيجابية مبنية على الاحترام والتعاون والمصالح المشتركة.
من جهة أخرى، سيسهم انعقاد القمة، في تنسيق الدعم المتبادل للترشيحات الدولية المختلفة بين المملكة ودول الكاريكوم، ومنها ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، إضافة إلى التنسيق في المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكات السياحية وإبراز جاذبية البيئة السياحية في المملكة.
جديرٌ بالذكر أن رابطة دول الكاريبي أو الكاريكوم تعد كياناً دولياً أُسس عام 1973م من قِبل عدد من الدول في منطقة الكاريبي بهدف تعزيز فكرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأطلقت دول الكاريبي اتفاقية الكاريكوم CARICOM وهي اختصار لـ Caribbean Community وتعني الجماعة الكاريبية، التي تنص على اتفاق مجموعة من بلدان في منطقة جزر الكاريبي من أجل إنشاء سوق تجارية حرة تجمع الدول الأعضاء على أن تكون الرسوم الجمركية المفروضة على أسواق المنطقة غير مرتفعة.