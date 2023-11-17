"قمة الكاريكوم".. كيف استطاعت السعودية أخذ زمام المبادرة في بناء شراكات إستراتيجية؟

ومن المنتظر أن يثمر التعاون مع دول الكاريكوم عن إظهار جاذبية البيئة السياحية في المملكة، والتركيز عليها، حيث تتمتع المملكة بأماكن سياحية متنوعة وفريدة من نوعها، تعززها رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.