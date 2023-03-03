"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عسفان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الكامل والطائف والخرمة والمويه والجموم والعاصمة المقدسة وخليص وبحرة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.