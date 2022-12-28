اليوم.. انطلاق مهرجان التمور الثالث بشقراء.. ١٧ مزرعة و٩ مؤسسات تسويق و٣ مصانع

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد أبا حسين، أن هذه الفعالية تهدف لتسويق منتجات النخيل من التمور والصناعات التحويلية التي تزخر بها المنطقة؛ حيث يشرف المكتب على أكثر من ١١٠٠ مزرعة بها مليون ومئتي نخلة من أجود الأنواع مثل: (الخلاص، والخضري، والصقعي، والمجدول، والبرحي، والدخيني، والحلوة)، وتنتج سنويًّا ما يقارب ٢٥٠٠٠ طن من التمور".