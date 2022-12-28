اليوم.. انطلاق مهرجان التمور الثالث بشقراء.. ١٧ مزرعة و٩ مؤسسات تسويق و٣ مصانع

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان التمور الثالث بمحافظة شقراء على شرف محافظ شقراء عادل البواردي.
ويضم المهرجان الذي يقام في المركز الحضاري في مخطط الجبل بمحافظة شقراء، أكثر من ٥٠ مشاركًا بهدف تسويق منتجات النخيل وتطوير زراعتها.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد أبا حسين، أن هذه الفعالية تهدف لتسويق منتجات النخيل من التمور والصناعات التحويلية التي تزخر بها المنطقة؛ حيث يشرف المكتب على أكثر من ١١٠٠ مزرعة بها مليون ومئتي نخلة من أجود الأنواع مثل: (الخلاص، والخضري، والصقعي، والمجدول، والبرحي، والدخيني، والحلوة)، وتنتج سنويًّا ما يقارب ٢٥٠٠٠ طن من التمور".
وأضاف "أبا حسين": " المعرض يضم عددًا من المشاركين منها ١٧ مزرعة و٩ مؤسسات لتسويق التمور وثلاثة مصانع، ويشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية في المحافظة".
جدير بالذكر أنه سيكون هناك أركان للأسر المنتجة مصاحبة في المهرجان الذي يستمر من الأربعاء 4/6/ 1444 هـ إلى يوم السبت 7/ 6/ 1444هـ، ويفتح أبوابه للزوار يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء.