استعداداً لرمضان.. خطة لتنظيف 6600 مسجد وجامع بمشاركة 60 ألف متطوع

أعدّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة العمل التطوعي، الخطة الموسمية للأعمال التطوعية لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، من خلال أقسام العمل التطوعي بفروع الوزارة في مناطق المملكة، مستهدفة تهيئة وتنظيف أكثر من 6600 مسجد وجامع، بمشاركة ما يقارب 60 ألف متطوع.
وتشمل الخطة تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، وكذلك تنظيم الدخول والخروج لصلاتَي التراويح والقيام، والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار للصائمين في المساجد المعتمدة والموافق عليها من قِبل الوزارة، وتحت إشراف مباشر من إمام المسجد.
تأتي هذه الخطة ضمن الأعمال والبرامج التطوعية التي تنفّذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتهيئة بيوت الله لمرتاديها وتنظيفها.