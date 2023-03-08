استعداداً لرمضان.. خطة لتنظيف 6600 مسجد وجامع بمشاركة 60 ألف متطوع

أعدّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة العمل التطوعي، الخطة الموسمية للأعمال التطوعية لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، من خلال أقسام العمل التطوعي بفروع الوزارة في مناطق المملكة، مستهدفة تهيئة وتنظيف أكثر من 6600 مسجد وجامع، بمشاركة ما يقارب 60 ألف متطوع.