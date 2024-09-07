"هيئة تطوير ‎محمية الملك سلمان" تكشف عن 4 أنواع من النسور تعيش داخل نطاقها

وتحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز 35 فردًا من نوع النسر (الآذون) الذي يُعَد أكبر النسور المسجلة بالمملكة حجمًا، و200 فرد من نوع النسر الأسمر ثاني أكبر النسور في المملكة، و50 فردًا من النسر المسود الذي يمتلك أكبر جناح بين الطيور في العالم، و25 من فردًا من نوع الرخمة الذي يعيش في المناطق الجافة والمنحدرات الصخرية.