"هيئة تطوير ‎محمية الملك سلمان" تكشف عن 4 أنواع من النسور تعيش داخل نطاقها

بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للنسور بمجموعة من المبادرات والبرامج، كشفت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عن وجود 4 أنواع من النسور التي تعيش في بيئاتها الطبيعية داخل نطاق المحمية؛ حيث تضم المحمية أكثر من 310 أفراد من أنواع مختلفة من النسور "الآذون والأسمر والمسود والرخمة"، تُعَد من الأنواع النادرة وبعضها مهدد بالانقراض.
وتحتضن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز 35 فردًا من نوع النسر (الآذون) الذي يُعَد أكبر النسور المسجلة بالمملكة حجمًا، و200 فرد من نوع النسر الأسمر ثاني أكبر النسور في المملكة، و50 فردًا من النسر المسود الذي يمتلك أكبر جناح بين الطيور في العالم، و25 من فردًا من نوع الرخمة الذي يعيش في المناطق الجافة والمنحدرات الصخرية.
ويعكس نمو عدد النسور والعديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض داخل المحمية، نجاحَ جهود ومشروعات الهيئة التي تتضمن إجراءات دقيقة تسهم في حماية النسور، مثل الحد من الصيد الجائر وعزل الكهرباء لتجنب الصعق الكهربائي، والحرص على خلوّ الحيوانات النافقة من مسببات التسمم؛ لكونها الغذاء الرئيسي للنسور.
وأكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مواصلة برامجها ومشاريعها التي تهدف إلى حماية وتنمية التنوع الأحيائي بالمملكة، واستعادة وتنمية الموائل الطبيعية لتكون بيئة آمنة لتكاثر الكائنات الفطرية.