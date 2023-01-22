جدول علمي حافل في ختام فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ34 لطب الأسنان

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الرابع والثلاثين لطب الأسنان، بجدول علمي حافل بالمحاضرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى حفل تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث والملصقات العلمية، بحضور نائب رئيس جامعة الملك سعود للدرسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والمشرف على الجمعيات العلمية الدكتور محمد العبيداء، ورئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتور زياد اللاحم.
وقدمت الجمعية السعودية لطب الأسنان للفائزين في أفرع الجائزة من الأطباء حديثي التخرج وأطباء الدراسات العليا والفائزين بجائزة الملصقات العلمية؛ جوائز مادية تجاوزت 40 ألف ريال، وشهادات شكر وتقدير لمشاركتهم؛ ما يعكس اهتمام الجمعية بواجبها تجاه دعم وتشجيع الباحثين في مجال طب الأسنان، فيما تجاوز عدد المتقدمين للمنافسة 200 باحث وباحثة من مختلف أنحاء العالم.
وكشفت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان والرئيس المشرف على اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتورة ميادة المزيني، لـ"سبق"، أن المؤتمر بنسخته الحالية حقق نجاحًا باهرًا بشهادة الحضور من متحدثين عالميين ومحليين والمشاركين وزوار المعرض؛ حيث فاقت أرقام الحضور والمسجلين ثمانية آلاف مشارك، ومشاركة 50 شركة عالمية لمستلزمات طب الأسنان بالمعرض، فيما تميز البرنامج العلمي بحضور 135 متحدثًا عالميًّا وسعوديًّا قدموا 150 محاضرة، و35 ورشة عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأضافت "المزيني": "نفتخر كمجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان بما قدمنا مما يعكس المستوى المميز لطب الأسنان في المملكة العربية السعودية ويضع زيارة المؤتمر مقصدًا للممارسين الصحيين من جميع أنحاء العالم سنويًّا، ونافذة لتصوير التميز الذي وصلت إليه المملكة من تقدم في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 2030 لمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح".