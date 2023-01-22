جدول علمي حافل في ختام فعاليات المؤتمر السعودي العالمي الـ34 لطب الأسنان

وكشفت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان والرئيس المشرف على اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتورة ميادة المزيني، لـ"سبق"، أن المؤتمر بنسخته الحالية حقق نجاحًا باهرًا بشهادة الحضور من متحدثين عالميين ومحليين والمشاركين وزوار المعرض؛ حيث فاقت أرقام الحضور والمسجلين ثمانية آلاف مشارك، ومشاركة 50 شركة عالمية لمستلزمات طب الأسنان بالمعرض، فيما تميز البرنامج العلمي بحضور 135 متحدثًا عالميًّا وسعوديًّا قدموا 150 محاضرة، و35 ورشة عمل معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.