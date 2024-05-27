لمرضى التهاب الأمعاء.. "طبية مكة" تُطلق خدمة "العلاجات البيولوجية المنزلية"

وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي، أن هذه الخدمة تتميّز بتوفير مرونة وراحة أكبر للمرضى، حيث يمكنهم تلقي العلاج في منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الاجتماعية، كما تسهم في تحسين تخصيص الموارد الصحية، مما يفيد المرضى وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء، كما توفّر الخدمة أيضاً بيئة مألوفة للمرضى، وتجنّبهم ضغوط المستشفى؛ ما يعزّز من راحتهم النفسية والجسدية.