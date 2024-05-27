لمرضى التهاب الأمعاء.. "طبية مكة" تُطلق خدمة "العلاجات البيولوجية المنزلية"

أطلق مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة، بالتعاون مع قسم العناية الصحية المنزلية بمدينة الملك عبدالله الطبية؛ عضو تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، خدمة جديدة لإعطاء "العلاجات البيولوجية المنزلية" لمرضى التهاب الأمعاء؛ حيث تأتي هذه الخدمة في إطار التميُّز في تقديم الخدمات الصحية، وهي موجّهة بشكلٍ خاص إلى مرضى "كرونز" والقولون التقرحي.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي، أن هذه الخدمة تتميّز بتوفير مرونة وراحة أكبر للمرضى، حيث يمكنهم تلقي العلاج في منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الاجتماعية، كما تسهم في تحسين تخصيص الموارد الصحية، مما يفيد المرضى وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء، كما توفّر الخدمة أيضاً بيئة مألوفة للمرضى، وتجنّبهم ضغوط المستشفى؛ ما يعزّز من راحتهم النفسية والجسدية.
وأضاف، أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعد أول منشأة في المملكة والشرق الأوسط تطبّق هذه الخدمة لمرضى كرونز والقولون التقرحي، مؤكدةً بذلك دورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتقدّمة.