"البيئة" تطلق مبادرة "بيئتك أولويتك" لتعزيز الوعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهم قضايا البيئة الحديثة، ودعم جهود تحقيق الاستدامة البيئية بالمملكة.