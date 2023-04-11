100 متطوعٍ ومتطوعة يواصلون خدمة المعتمرين وزوار بيت الله

وقامت الوزارة في هذه المبادرة بتوزيع المتطوعين في أربعة أماكن رئيسة، والمتمثلة في ساحات الحرم، ومحطة الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز، ومواقف كُدي، وذلك للإسهام في إرشاد المصلين والمعتمرين، ومساعدة كبار السن، والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار للصائمين.