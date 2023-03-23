"الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًّا إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الشمالي. غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.