مكة المكرّمة والأحساء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة والأحساء 36 درجة، ووادي الدواسر 35 مئوية، والدمام وشرورة والقنفذة 34 درجة مئوية، والخرج 33 درجة، وكل من المدينة المنوّرة والرياض وجدة وجازان ونجران والدوادمي وينبع وبيشة والدهناء 32 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها تبوك 10 مئوية وأبها 12 درجة.
وسجّلت أبها وحائل والباحة وحفر الباطن وعرعر وينبع والوجه ورفحاء أعلى رطوبة 90% و85%.