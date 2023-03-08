مكة المكرّمة والأحساء تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 8 مئوية.