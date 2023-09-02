"القيادة" تهنّئ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.