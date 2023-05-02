"التدريب التقني" تختتم المرحلة الأولى لمبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للمركبات بالحدود الشمالية

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المبادرة تستهدف تزويد المتدربات بالمهارات والمعارف الأساسية لصيانة المركبات، وركّز البرنامج التدريبي على عدة جوانب من أبرزها السلامة في المركبات، والتعرف على أعطال الكهرباء، والوقود بالمحركات.