"التدريب التقني" تختتم المرحلة الأولى لمبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للمركبات بالحدود الشمالية

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المرحلة الأولى من مبادرة التدريب النسائي للصيانة الأولية للمركبات في منطقة الحدود الشمالية، التي دشنها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في شهر مارس الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المبادرة تستهدف تزويد المتدربات بالمهارات والمعارف الأساسية لصيانة المركبات، وركّز البرنامج التدريبي على عدة جوانب من أبرزها السلامة في المركبات، والتعرف على أعطال الكهرباء، والوقود بالمحركات.
وأضاف العتيبي أن المبادرة حققت نجاحًا ورضا من المستفيدات؛ حيث أظهرت نتائج استبانات قياس رضا المستفيدات من البرنامج، أن نسبة اختيار المهارات التطبيقية المناسِبة لمستوى المتدربات، بلغت 89.5%.
وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير هذه المبادرة والتوسع فيها خلال الفترة القادمة لتشمل مناطق مختلفة بالمملكة.