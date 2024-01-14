"جامعة المجمعة" تعقد مؤتمرًا دوليًّا حول أهداف التنمية المستدامة 2030

ولفت "الدوسري" إلى أن الجامعة ترحّب بمشاركة الجامعات، والمتخصّصين العاملين في مجالات التنمية، والباحثين، والخبراء من داخل وخارج المملكة مـن خـلال الحضور والمشاركة في الجلسات العلمية، والورش المصاحبة، والمعرض المصاحب.