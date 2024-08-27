بين التقريبية والدقيقة.. "الزعاق" يكشف عن المعايير العالمية لقياس درجات الحرارة

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن المعايير العالمية لقياس درجات الحرارة.
وقال "الزعاق": "درجات الحرارة الموجودة بالسيارات والأماكن العامة، تقريبية وليست تحقيقية أو دقيقة".
وأضاف، درجات الحرارة الدقيقة هي التي تُؤخذ على حسب المعايير العالمية من خلال وضع مقياس درجات الحرارة في صندوق خشبي مفتوح من جميع الجهات ومرتفع عن أرض مزروعة بالحشائش في مكان قصي بمعدل 1.5 متر تقريباً، وعلى حسب هذه المعايير لم تتجاوز درجة الحرارة 53 درجة مئوية على مستوى العالم (تحت الظل)، وأعلى درجة حرارة على كوكب الأرض كانت 56.7 درجة مئوية في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو عام 1913 ولم تتكرّر مرة أخرى.
ولفت "الزعاق"؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أنه لدينا نوعان من درجات الحرارة: درجة حرارة محسوسة تقيسها الأجساد، وهي الأهم وتتأثر بحركة الرياح والرطوبة، ودرجة حرارة مقاسة (تقيسها الأجهزة)، ولو قلت الرطوبة وتحرّكت الرياح تكون الحياة معاشة وطبيعية ولو كانت درجة الحرارة المقاسة عالية.