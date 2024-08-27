بين التقريبية والدقيقة.. "الزعاق" يكشف عن المعايير العالمية لقياس درجات الحرارة

وأضاف، درجات الحرارة الدقيقة هي التي تُؤخذ على حسب المعايير العالمية من خلال وضع مقياس درجات الحرارة في صندوق خشبي مفتوح من جميع الجهات ومرتفع عن أرض مزروعة بالحشائش في مكان قصي بمعدل 1.5 متر تقريباً، وعلى حسب هذه المعايير لم تتجاوز درجة الحرارة 53 درجة مئوية على مستوى العالم (تحت الظل)، وأعلى درجة حرارة على كوكب الأرض كانت 56.7 درجة مئوية في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو عام 1913 ولم تتكرّر مرة أخرى.