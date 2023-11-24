جامعة المؤسس تحصد ثلاث جوائز في الاستدامة في عمارة البيئة

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، متمثلة بقسم عمارة البيئة في كلية العمارة والتخطيط على جائزة الاستدامة في عمارة البيئة في فئة المنظمات، كأول قسم علمي متخصص في مجال عمارة البيئة في منطقة الشرق الأوسط. وحصل الأستاذ الدكتور عبدالمحسن فرحات والدكتور أحمد الجيلاني (منسوبون متقاعدون من قسم عمارة البيئة) على جائزة الاستدامة في فئة الإنجاز مدى الحياة، تكريماً لهما على دورهما الأكاديمي والمهني الفعال في مجال عمارة البيئة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، حصل فهد الهبيلي، خريج قسم عمارة البيئة، مدير في شركة البحر الأحمر على جائزة الاستدامة في فئة الممارسين الصاعدين، وذلك لدوره الفعال في مشاريع شركة البحر الأحمر المستدامة.