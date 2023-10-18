الرياض تحتضن انطلاق "المؤتمر الدولي لسوق العمل 1" منتصف ديسمبر المقبل

وأشار إلى أن أعمال المؤتمر تركز على 8 مسارات رئيسية هي: أبرز المؤثرات والاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الحديثة والعمل عن بُعد، إلى جانب السياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل وسبل تطويرها، وآثار التطور التقني والذكاء الاصطناعي على مستقبل أسواق العمل، كذلك تجارب الدول في إعادة هيكلة سوق العمل والدروس المستفادة منها، والمساواة وبيئة العمل.