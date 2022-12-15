"السديس": عدد المصلين في المسجد النبوي تجاوز الـ81 مليونًا منذ بداية محرم لهذا العام

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي الشريف ابتداءً من غرة شهر محرم إلى التاسع عشر من شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1444هـ بلغ أكثر من 81 مليون مصلٍ ومصلية، وأكثر من 8 ملايين مصلٍ ومصلية في الروضة الشريفة والحرم القديم.