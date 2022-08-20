ضبط 14631 مخالفاً لأنظمة الإقامة.. و"الداخلية" تُطيح بـ 23 متورطاً في مساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 1 / 1444 هـ؛ الموافق 11 / 8 / 2022 م حتى 19 / 1 / 1444هـ؛ الموافق 17 / 8 / 2022 م، عن ضبط (14631) مخالفًا، منهم (8756) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4007) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(1868) مخالفًا لنظام العمل.