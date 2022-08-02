شاهد.. أمطار الأفلاج تُغيِّر جفاف الأودية وتُشكِّل شلالات طبيعية

(تصوير: سعيد البراك- عدسة طائرة: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج على مدار اليومَيْن الماضيَيْن أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة؛ وسالت إثرها بعض الأودية، والعديد من الشعاب، وشكلت مناظر لشلالات طبيعية في المرتفعات الجبلية.
وشملت الأمطار التي شهدتها الأفلاج: الغيل وحرضة وستارة والأحمر وواسط والهدار، وجرى إثرها وادي شطاب والأحمر والغيل، ودفعت العديد من الأهالي للخروج للاستمتاع بنشوة الأمطار، ومشاهدة جريان السيول التي حركت جفاف الأودية.
وتناقلت مواقع التواصل على نطاق واسع تلك المناظر الطبيعية التي شكلتها الأمطار، فيما لم تُسجَّل أي خسائر تُذكر من جراء تلك السيول.