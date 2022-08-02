شاهد.. أمطار الأفلاج تُغيِّر جفاف الأودية وتُشكِّل شلالات طبيعية

(تصوير: سعيد البراك- عدسة طائرة: سند الهواملة): شهدت محافظة الأفلاج على مدار اليومَيْن الماضيَيْن أمطارًا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة؛ وسالت إثرها بعض الأودية، والعديد من الشعاب، وشكلت مناظر لشلالات طبيعية في المرتفعات الجبلية.