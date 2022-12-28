"ثويلة عسير".. لوحة من الآثار وجمال الطبيعة البكر ومقصد بديع للسياح

وأشار الهمداني، في كتابه صفة جزيرة العرب، إلى الثويلة وإلى مسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد -رضي الله عنه- الذي بناه عندما بعثه الرسول -صلى الله عليه وسلم- لدعوة أهل اليمن للدخول في الإسلام في السنة العاشرة من الهجرة ولاتزال معالمه موجودة حتى اليوم، حيث وصفه بقوله: "ومسجد خالد تحت الثويلة عليه حواء بلا سقف"، ويشتمل المسجد على مساحة مستطيلة أبعادها نحو (15.5 × 21م) وتم تحديد محيطه بمدماك حجري واحد من الأحجار البركانية المحلية غير المشذبة، والمسجد غير مسقوف طبقًا لوصف الهمداني لحالته.