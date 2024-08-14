بالفيديو.. "الرويشدي": إدارة المرافق من أكبر القطاعات التي تعمل على توظيف السعوديين

ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق -وهو الأول من نوعه في المنطقة- إلى توفير منصة عالمية موحدة، تجمـع جميــع الأطراف من قطاعات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين وصناع قرار ومهتمين؛ لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتبادُل الخبرات حول أحدث التطورات والممارسات المتعلقة بإدارة المرافق، والخروج بحلول إبداعية، تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الاستدامة والكفاءة، والتركيز على أداء أبرز الجهات والــقطاعــــات، بمشاركة أكثر مـن 50 متحدثًا وخبيــــرًا، بما يخــدم أهداف ورؤية السعودية 2030.