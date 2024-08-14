بالفيديو.. "الرويشدي": إدارة المرافق من أكبر القطاعات التي تعمل على توظيف السعوديين
كشف عادل بن إبراهيم الرويشدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة المرافق، أن الحصة السوقية لهذا القطاع الحيوي الكبير تمثل أكثر من 100 مليار ريال سنويًّا، لافتًا إلى أن نسبة التوسع بين 10 و11٪ سنويًّا.
وأوضح لـ"سبق" فرص العمل الواعدة والكبيرة في قطاع إدارة المرافق للشباب والفتيات مدعومًا بالتوسع العمراني الذي تشهده السعودية في ظل رؤيتها 2030، مشيرًا إلى أن إدارة المرافق تُعدُّ من أكبر القطاعات التي تعمل على توظيف السعوديين وغيرهم في المملكة، وما زال القطاع ينمو بوتيرة أقل من المطلوب بحسب التوسع الموجود حاليًا من ناحية توظيف السعوديين.
وعن مجال التعاون مع جمعية إدارة المرافق أضاف الرويشدي لـ"سبق"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، المقرر عقده خلال الفترة من 8-10 الشهر المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بأنه "في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المرافق تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة والجمعية كراعٍ استراتيجي في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، وهناك تعاون لرفع المستوى والنضج في السوق السعودي، وعمل دراسات سوقية محدثة عن هذا القطاع".
ورأى أن التدريب في مجال إدارة المرافق لا يزال في بداياته، متوقعًا في هذا الخصوص زيادة الطلب عليه خلال الفترة المقبلة؛ لوجود احتياج كبير لملء الشواغر الموجودة في مجال وظيفي، يتصف بالديمومة.
ويهدف المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق -وهو الأول من نوعه في المنطقة- إلى توفير منصة عالمية موحدة، تجمـع جميــع الأطراف من قطاعات ومؤسسات وخبراء وأكاديميين وصناع قرار ومهتمين؛ لمشاركة المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، وتبادُل الخبرات حول أحدث التطورات والممارسات المتعلقة بإدارة المرافق، والخروج بحلول إبداعية، تساعد على مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الاستدامة والكفاءة، والتركيز على أداء أبرز الجهات والــقطاعــــات، بمشاركة أكثر مـن 50 متحدثًا وخبيــــرًا، بما يخــدم أهداف ورؤية السعودية 2030.