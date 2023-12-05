"الطيران المدني" تنظم ندوة إقليمية مشتركة حول أمن الطيران ضمن فعاليات "الآيكان 2023"

وركزت الجلسة الثالثة "الابتكار في مجال أمن الطيران المدني"، على البحث والتطوير من جهة والابتكار من جهة أخرى والفرق بينهما، متناولة المنظور الدولي من قبل صناعة الطيران المدني وكذلك المنظور الحكومي وجهود المملكة في حوكمة ودعم نشاطات الابتكار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب التي مرت بالمملكة المتحدة في هذا المجال، كما تطرقت الجلسة لمجتمع ريادة الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال ودورها في دعم نشاطات البحث والتطوير والابتكار في صناعة الطيران المدني عموماً وأمن الطيران المدني على وجه الخصوص.