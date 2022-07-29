بداية من 28 يوليو.. طيران ناس يطلق أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والجبل الأسود

وتُعرف بودغوريتسا بامتلاكها العديد من المواقع التاريخية والسياحية، بجانب الطبيعة الخلابة، كما أنها تمتاز بموقع استراتيجي حيث تبعد ساعة واحدة فقط عن البحر الأدرياتيكي وساعة عن الجبال التي تتوفر فيها العديد من الأنشطة والرياضات ما يجعلها مركزا للانطلاق والاستكشاف، إضافة إلى المساحات الخضراء والفنون المعمارية والمتاحف والمقاهي التي تحيط بالمدينة، كما تضم متنزه بحيرة "سكادار" أكبر بحيرة في جنوب اوروبا والذي يبعد مسافة قصيرة عن المدينة.