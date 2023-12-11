"فيصل بن بندر": تطوير العمل الإعلامي المتزن يساعد على تعزيز الصورة المميزة عن المملكة

من جانبه، قدّم وزير الإعلام شكره لأمير المنطقة على ما تحظى به وسائل الإعلام في المنطقة من دعم وعناية، الأمر الذي يمكّنها من أداء دورها في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة ووصف الدور الإيجابي للمملكة والتعبير عنه في كل المحافل المحلية والعالمية.