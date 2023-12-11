"فيصل بن بندر": تطوير العمل الإعلامي المتزن يساعد على تعزيز الصورة المميزة عن المملكة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.
واطلع أمير المنطقة على جهود وزارة الإعلام والأجهزة الإعلامية التي تشرف عليها الوزارة في سبيل إبراز التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل دعم واهتمام الحكومة.
واستمع إلى شرح موجز من وزير الإعلام حول سبل تعزيز المحتوى الإعلامي الهادف الذي يرسم ملامح الصورة المشرقة والحضارية للمملكة.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن الإعلام شريك مهم في التنمية، وتطوير العمل الإعلامي المتزن والهادف الذي يساعد على تعزيز الصورة الذهنية المميزة عن المملكة التي تشهد حراكاً غير مسبوق في مختلف المجالات.
من جانبه، قدّم وزير الإعلام شكره لأمير المنطقة على ما تحظى به وسائل الإعلام في المنطقة من دعم وعناية، الأمر الذي يمكّنها من أداء دورها في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة ووصف الدور الإيجابي للمملكة والتعبير عنه في كل المحافل المحلية والعالمية.
وحضر الاستقبال رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي.