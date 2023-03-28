ما بين 8 و35.. تعرَّف على أدنى وأعلى درجة حرارة مسجّلتَيْن بمدن المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 35 مئوية، شرورة 34، جازان 33، الأحساء 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها القريات 9 درجات، وحائل وعرعر وسكاكا 11 مئوية.
وسجّلت أبها والدمام وطريف والأحساء والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.