الشركة السعودية للكهرباء تُوَقّع اتفاقيات تمويل بقيمة 13.4 مليار ريال

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون: توقيع الشركة على اتفاقية التمويل الدولي المشترك وتمويل وكالة ائتمان الصادرات، جاءتا بشروط وأسعار مواتية؛ مما يعكس المستوى الائتماني المرتفع الذي تتمتع به الشركة؛ حيث يرتبط تصنيفها الائتماني بالتصنيف الائتماني السيادي للمملكة، كما يعد تزايد اهتمام المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي بالمملكة أمرًا مبشرًا يعكس الأسس الاقتصادية المتينة للمملكة، ولا سيما في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال حاليًا.