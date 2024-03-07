اكتمال جاهزية "12104" جوامع ومساجد بمكة لاستقبال المصلين بالشهر المبارك

أعلن فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، عن اكتمال تهيئة وتجهيز "12104" جوامع ومساجد، بكافة المحافظات التابعة للمنطقة، و"460" جامعًا ومسجدًا بالمنطقة المركزية، كما تم افتتاح "37" مسجدًا مساندًا، إضافة إلى تشغيل "12" جامعًا على مدار 24 ساعة ضمن الخطط المعدّة لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من العام 1445هـ.