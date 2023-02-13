الأكاديمية المالية توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية

يذكر أن الأكاديمية المالية هي الجهة المعتمدة لتقديم الاختبارات المهنية الإلزامية وغير الإلزامية بالتعاون مع الجهات الرقابية للقطاع المالي في المملكة، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية حيث تتولى الأكاديمية المالية مهمة الإشراف، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية لقطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية، كما تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالقطاع، لاستضافة الاختبارات الخاصة بأبرز الشهادات والمؤهلات المهنية.