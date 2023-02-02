شاهد.. تلف ودمار لـ"عب شقراء".. اتخذته شاحنات نقل الرمال مساراً لها

وتفصيلاً؛ استبشر الجميع بنقل مناهل الرمال من وسط محافظة شقراء في النفود الشرقي، إلى أقصى الجهة الشمالية من المحافظة شمال شرق مركز أشيقر، وذلك لدرء خطر الشاحنات عن المحافظة وطرقها، على أمل أن تسلك الشاحنات المحملة بالرمال طريق (أشيقر المجمعة المزدوج)، المتصل مباشرة بطريق (المجمعة الرياض) السريع، إلا ان الفرحة تحولت لحسرة وأسى بعد أن تركت تلك الشاحنات الطريق الرئيس المزدوج، لتسلك طريق العب الزراعي، ثم طريق الحمادة القصب الرياض، متخذة الطريق الزراعي مساراً لها، للتهرب من نقاط التفتيش وقياس الوزن.