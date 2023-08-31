محليات

"النيابة العامة" تحذر من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة

السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين وفقًا لنظام مكافحة التستر
"النيابة العامة" تحذر من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة

أوضحت النيابة العامة أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.

وقالت النيابة العامة: يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.

وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النيابة العامة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org