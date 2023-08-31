"النيابة العامة" تحذر من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة

وقالت النيابة العامة: يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.