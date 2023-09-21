ولي العهد مع "فوكس نيوز": السعودية هي أعظم قصة في القرن الواحد والعشرين.. ونريد أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار

قال ولي العهد أن السعودية حريصة على التقدم والنمو، وإيجاد اقتصاد مزدهر، وأشار "سموه" إلى أن السعودية تسير في المسار الاقتصادي الصحيح، ونسعى إلى أن نكون في المراتب السبعة الأولى، كما تُعد السعودية من أسرع الدول نمواً في مجموعة العشرين، واحتلت في عام 2022 المرتبة الثانية للأسرع نمواً في المجموعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ما وضعها في منافسة جيدة مع الهند من حيث سرعة النمو.