الرياض.. تقنية جديدة لبناء المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات من البلوك البلاستيكي

شهد المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام المقام بالرياض تحت شعار "البناء المستدام في ضوء رؤية 2030 وبرامجها"؛ عرضَ تقنية جديدة تعمل على بناء المنازل والمقاهي والمطاعم والأسواق والمدارس وكذلك المستشفيات من البلوك البلاستيكي المصنوع من البولي بروبيلين المعاد تدويره.
وتعتبر هذه الطريقة من استخدامات التشييد، حلولَ بناء مبتكرة مستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة والرفاهية في المملكة.
وفنيًّا، تُعتبر تقنية البلوك البلاستيكي المتوفرة بأحجام وأشكال متنوعة، متناسبة مع مختلف التطبيقات؛ لخفة الوزن مما يسهل عمليات النقل والتركيب، ومقاومتها للماء والرطوبة مما يقلل من خطر التآكل ويضمن المتانة، كما أنها صديق مستدام للبيئة حيث يمكن إعادة تدويرها بسهولة بعد الاستخدام، وأخيرًا سهولة التنظيف والصيانة ما يجعلها خيارًا عمليًّا لمختلف الاستخدامات.
ويهدف هذا النوع من البناء إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تعزيز القدرات التنافسية لقطاع التشييد والبناء في المملكة، وتوطين ونقل تكنولوجيا صناعة البلوك البلاستيك، وكذلك تقديم حلول بناء فعالة من حيث التكلفة والمرونة الفائقة، وتلبية الحاجة المتزايدة للبناء والتشييد باستخدام تقنيات البناء الحديثة في المملكة؛ نظرًا للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد.