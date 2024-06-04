الرياض.. تقنية جديدة لبناء المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات من البلوك البلاستيكي

وفنيًّا، تُعتبر تقنية البلوك البلاستيكي المتوفرة بأحجام وأشكال متنوعة، متناسبة مع مختلف التطبيقات؛ لخفة الوزن مما يسهل عمليات النقل والتركيب، ومقاومتها للماء والرطوبة مما يقلل من خطر التآكل ويضمن المتانة، كما أنها صديق مستدام للبيئة حيث يمكن إعادة تدويرها بسهولة بعد الاستخدام، وأخيرًا سهولة التنظيف والصيانة ما يجعلها خيارًا عمليًّا لمختلف الاستخدامات.