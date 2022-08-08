في ظل ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي.. المملكة تستعد لـ"الاقتصاد التريليوني"

تستعد المملكة العربية السعودية للانضمام إلى مصافّ الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار هذا العام.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد بنسبة 7.6٪ على مدار العام ككل، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار، فيما يتوقع البعض الآخر نموا أسرع.
وقالت شركة الاستشارات كابيتال ايكونوميكس، في مذكرة بحثية صدرت في الأول من أغسطس الجاري: إن الاقتصاد سينمو بنسبة 10٪ هذا العام.
وتوقعت أكسفورد إيكونوميكس، ومقرها المملكة المتحدة، أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار هذا العام.
وهناك 17 دولة تريليونية وفقاً للناتج المحلي الاجمالي، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2021 على النحو التالي:
١- الولايات المتحدة - ٢٢ تريليون دولار
٢- الصين - ١٧ تريليون دولار
٣- اليابان - ٤ تريليونات دولار
٤- ألمانيا - ٤ تريليونات دولار
٥ - المملكة المتحدة - ٣ تريليونات دولار
٦- الهند - ٣ تريليونات دولار
٧- فرنسا - ٢ تريليون دولار
٨- إيطاليا - ٢ تريليون دولار
٩- كندا - ١ تريليون دولار
١٠- كوريا الجنوبية - ١ تريليون دولار
١١- روسيا - ١ تريليون دولار
١٢- البرازيل - ١ تريليون دولار
١٣- أستراليا - ١ تريليون دولار
١٤- إسبانيا - ١ تريليون دولار
١٥- المكسيك - ١ تريليون دولار
١٦- إندونيسيا - ١ تريليون دولار
١٧- هولندا - ١ تريليون دولار