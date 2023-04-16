موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تعيد الشام للحضن العربي.. وتتصدَّر مجموعة العشرين في PMI.. والبنوك السعودية في المقدمة

وتتجلى رعاية القيادة في اهتمامها الدائب بخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحرصها على متابعة جهود الدولة في مكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه مخالفة أنظمة الدولة وقوانينها.