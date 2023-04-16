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موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تعيد الشام للحضن العربي.. وتتصدَّر مجموعة العشرين في PMI.. والبنوك السعودية في المقدمة

ولي العهد يُطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة.. و70 مليونًا تبرعات القيادة لـ"إحسان".. وتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
زيد الخمشي
زيد الخمشي

أسبوع حافل بالأحداث المهمة، تصدَّرتها أخبار خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي تؤكد عزمهما على تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية، ورعايتهما المستمرة للمواطنين، وحبهما للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتتجلى رعاية القيادة في اهتمامها الدائب بخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحرصها على متابعة جهود الدولة في مكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه مخالفة أنظمة الدولة وقوانينها.

من جانب آخر، تصدَّرت السعودية مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير الربحي، وتصدَّرت البنوك السعودية قائمة أفضل 50 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2023.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يصدر 11 قرارًا
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
بأمر الملك.. تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
صدور موافقة خادم الحرمين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ100 متبرع بالأعضاء
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
بناء على ما رفعه ولي العهد.. توجيه ملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة 4 أشهر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
الدفعة الـ 65.. 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع بـ"حساب المواطن"
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين وولي العهد يُدشِّنان الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث بتبرعَين سخيَّين بلغا 70 مليون ريال
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين وولي العهد يُعَزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ مبارك جابر المبارك الصباح
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
سمو ولي العهد يستقبل سلطان بروناي دار السلام
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
سمو ولي العهد يطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة تفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
ولي العهد يوجِّه رئيس "نزاهة" بنقل شكره لجميع منسوبي الهيئة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"مكافحة الفساد" تباشر عددًا من القضايا الجنائية.. وإيقاف عدد من المقيمين بالجرم المشهود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"الفساد" توقف مقيماً و(4) مواطنين حالوا دون تسديد أكثر من (75) مليوناً لخزانة الدولة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
قيادة التحالف: وصول 19 أسيراً من أسرى التحالف بينهم 16 سعودياً ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
الخارجية تأمل من المواطنين المتواجدين في السودان إلى توخي والحذر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
صدور بيان مشترك: المملكة وسوريا تعلنان عن بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
المملكة ترحّب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
الخارجية الإيرانية: نسعى إلى فتح بعثاتنا في السعودية واستئناف نشاطها قبل موسم الحج
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
يد العطاء تصل إلى الأرجنتين.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامجَيْ هدية خادم الحرمين للتفطير والتمور
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تدشين برامج هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين في قرغيزستان
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
لصالح 1200 صائم وصائمة.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامج خادم الحرمين للتفطير في كشمير
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في السنغال
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
السديس: الملكُ ووليُّ العهد يتابعان أولًا بأول تيسيرَ خدمات القاصدين والمعتمرين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خدمات وراحة.. فحوصات طبية في الحرم للاطمئنان على صحة كبار السن
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"شؤون المصاحف" تُزَود مصليات الاعتكاف بخمسة آلاف نسخة من المصحف الشريف
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
شؤون المسجد الحرام تستقبل المعتكفين.. وجبات فطور وسحور وعيادات طبية وخزانة خاصة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
على مدار الساعة في المسجد النبوي.. فرق متخصصة للتحقّق من سلامة مياه زمزم وتوزيعها
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"هيئة كبار العلماء": الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"الموارد البشرية" تُصدِر البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"التجارة" تُشهِّر بشركة لم تلتزم بوضع بطاقة مقارنة الأسعار على المنتجات المُخفَّضة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"الصحة": جرعة محدثة ضد المتحورات.. وضرورة استكمال التحصين للوقاية من كوفيد 19
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
بنهاية اليوم.. بدء إجازة عطلة عيد الفطر للطلاب والعودة 6 شوال
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص.. 4 أيام تبدأ بنهاية دوام الخميس 29 رمضان
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
"المنيع": هلال شوال يولد صباح 29 رمضان ويبقى بعد غروب الشمس 23 دقيقة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال مساء الخميس المقبل
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
مع توقعات مصادفة العيد يوم الجمعة.. "الشؤون الإسلامية" توجِّه باعتماد فتوى اللجنة الدائمة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تستمر حتى الثلاثاء.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
استمرار هطول أمطار رعدية على مُعظم مناطق المملكة خلال ما تبقى من شهر رمضان المُبارك
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
السعودية تتصدَّر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
البنوك السعودية تتصدر قائمة أفضل ٥٠ بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2023
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
بجوار المشراق.. مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تطلق أول مجموعة من المباني المكتبية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد أبو عنبة ويحيي تراث يعود إلى 900 عام
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
تجديد مسجد بني حرام في المدينة المنورة.. إحياء لإرث يعود إلى عصر النبوة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد القلعة بالمدينة المنورة ويعزز الحضارة الإسلامية للمملكة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
عدّها "بارقة أمل جديدة".. "البديوي" يرحب ببدء عملية تبادل الأسرى في اليمن
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
اليمن: 4 رحلات تنقل 320 أسيرًا
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
مئات الوفيات في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
النصر يُعلن إقالةَ مدرّبه غارسيا وعيّن الكرواتي دينكو ايليتشيتش
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
الباطن يُفجِّر مفاجأة ويتغلب على الهلال
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
عبر بوابة الاتفاق .. النصر يتوج بكأس الدوري الممتاز للناشئين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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