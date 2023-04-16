موجز "سبق" الأسبوعي: المملكة تعيد الشام للحضن العربي.. وتتصدَّر مجموعة العشرين في PMI.. والبنوك السعودية في المقدمة

أسبوع حافل بالأحداث المهمة، تصدَّرتها أخبار خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، التي تؤكد عزمهما على تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية، ورعايتهما المستمرة للمواطنين، وحبهما للأعمال الخيرية والإنسانية.
وتتجلى رعاية القيادة في اهتمامها الدائب بخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وحرصها على متابعة جهود الدولة في مكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه مخالفة أنظمة الدولة وقوانينها.
من جانب آخر، تصدَّرت السعودية مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير الربحي، وتصدَّرت البنوك السعودية قائمة أفضل 50 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2023.