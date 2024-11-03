اختتام مشروع "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في إقليم بولمان بالمغرب

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.