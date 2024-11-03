اختتام مشروع "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في إقليم بولمان بالمغرب

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في إقليم بولمان بالمملكة المغربية، المقام خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بالكشف على 5.120 فردًا، وصرف 1.050 نظارة طبية، وإجراء 482 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتعلقة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.