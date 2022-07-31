"الحج والعمرة": إصدار 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 72 ساعة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أعداد تأشيرات العمرة سجلت نموًا ملحوظًا لموسم العام الجاري 1444هـ، بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة، منذ فتح باب التسجيل منتصف الشهر الماضي، وذلك في ظل التسهيلات والمنصّات الإلكترونية التي تطورها وزارة الحج والعمرة باستمرار بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن الجهود المبذولة لتسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات بجودة عالية للمعتمرين لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة، وإثراء تجربتهم الثقافية والدينية.