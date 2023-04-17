اقتصاديون: خلال 6 سنوات فقط.. ولي العهد قفز بالمملكة كأسرع دول العالم نمواً

وأضاف: تأتي البيعة خلال العام الجاري في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية المملكة التي تكتمل في 2030، حيث أسهمت سياسته في تمكّن الاقتصاد النفطي وغير النفطي، وتعزيز قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ليصبح بذلك من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 بشهادة تقرير أفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، وزادت الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من الضعف منذ عام 2016 بسبب التحول الذي دفعت به رؤية 2030 وأثره على الاقتصاد؛ حيث ارتفعت من حوالي 49.5 مليار دولار إلى أكثر من 107 مليارات دولار في عام 2021، ووفرت استراتيجية الصناعة الوطنية وحدها أكثر من 800 فرصة استثمارية تزيد قيمتها على 260 مليار دولار في قطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والمستحضرات الطبية، كما عززت الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مما يسهم في جذب 100 مليون زائر وفي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.