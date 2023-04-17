اقتصاديون: خلال 6 سنوات فقط.. ولي العهد قفز بالمملكة كأسرع دول العالم نمواً

رأى عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال بيعة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، السادسة، حدثاً وطنياً مهماً؛ نظرًا لأنها تأتي في منتصف رحلة رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة التحول المفصلية في مسيرة السعودية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأكدوا أن "عراب الرؤية" نجح خلال 6 سنوات فقط في جعل الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في العالم، بعد تسريع وتيرة التعافي، واتباع سياسات حازمة نتيجة القضاء على الفساد، وتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع موارد الدولة، بالتواكب مع إقامة مشاريع عملاقة ستحول المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي، ووجهة حضارية وثقافية وسياحية وترفيهية جاذبة بين جميع دول العالم.
في هذا السياق، قال الاقتصادي ورئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان: منذ بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في 2017، قاد سموه العديد من الإصلاحات والإنجازات في المملكة التي كان لها صدى محلي وإقليمي وعالمي، وعمل جاهداً على تحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم في مختلف المجالات، وقاد عدداً من الإصلاحات والإنجازات في القطاع الاقتصادي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومتطور، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف: تأتي البيعة خلال العام الجاري في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية المملكة التي تكتمل في 2030، حيث أسهمت سياسته في تمكّن الاقتصاد النفطي وغير النفطي، وتعزيز قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ليصبح بذلك من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022 بشهادة تقرير أفق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، وزادت الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من الضعف منذ عام 2016 بسبب التحول الذي دفعت به رؤية 2030 وأثره على الاقتصاد؛ حيث ارتفعت من حوالي 49.5 مليار دولار إلى أكثر من 107 مليارات دولار في عام 2021، ووفرت استراتيجية الصناعة الوطنية وحدها أكثر من 800 فرصة استثمارية تزيد قيمتها على 260 مليار دولار في قطاعات مثل مصادر الطاقة المتجددة والمستحضرات الطبية، كما عززت الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مما يسهم في جذب 100 مليون زائر وفي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
بدوره، قال الاقتصادي الدكتور محمد أبوالجدائل: بيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السادسة فرصة مهمة لتذكر الإنجازات الكثيرة التي حققها خصوصا في القطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أن سموه أسهم بجهوده في تحفيز القطاعات الواعدة للنمو، وانفتحت المملكة على السياحة الدولية، وتوالت جهودها في بناء مستقبل واعد ومستدام للقطاع السياحي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وقفزت المملكة العربية السعودية 10 مراتب في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي تنمية السياحة والسفر التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً في ضغط الطلب ومدى التأثير على القطاع وجودته على الاقتصاد، وتعافى القطاع السياحي في المملكة وشهد نمواً وصل إلى 121% وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
وأضاف " أبوالجدائل": أسهم صندوق الاستثمارات العامة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وترأس مجلس إدارته في أن يلعب دوراً مهمًا لتنويع الاقتصاد، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم المشاريع الكبرى، ويمثل تحول الصندوق في ظل رؤية 2030 عاملاً محفزًا في التنمية والتنويع الاقتصادي، مما جعله منصة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وقد ضاعف الصندوق الأصول المدارة للاستثمارات العامة أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 620 مليار دولار، وزادت نسبة استثماراتها خارج المملكة من 5٪ في 2017، إلى 31٪ في 2020، مما أسهم في خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل و71 شركة، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في عام 2022، مما يعكس قوة واستدامة نمو الاقتصاد السعودي.
من ناحيته، قال رجل الأعمال والاقتصادي علي عباس عبدالجواد المرواني: حب الشعب السعودي ووحدته خلف قيادته هو أكبر إنجازات ولي العهد في ذكرى بيعته السادسة، بعدما فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيراً" عام 2022، في استفتاء شعبي كبير أجرته قناة (RT) الناطقة بالعربية، وحصل على (7 ملايين و399 ألفاً و451 صوتاً)، مما يشكل نسبة 62,3 62.3% من أصل (11 مليوناً و877 ألفاً و546 صوتاً)، شاركوا في الاستطلاع، وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها سمو ولي العهد، الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.
وأضاف: بيعة ولي العهد السادسة فرصة لكل أبناء الوطن للتعبير عن حبهم الكبير نحو قيادتهم الملهمة، وفرصة لرد الجميل، نحو مستقبل أفضل مع تحقيق رؤية المملكة 2030، واكتمال حلمنا بالتحول إلى اقتصاد غير نفطي، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الأخرى مثل السياحة والترفيه والتصنيع والخدمات اللوجستية، وهي الإصلاحات والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين في وطننا الحبيب.
في سياق متصل، أعرب المستشار الاقتصادي والقانوني هاني بن محمد الجفري عن اعتزازه بأنه ينتمي إلى وطن يقوده قائد حكيم وفذ وملهم نحو عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة الأمام بكل كفاءة واقتدار وعلاوة على ذلك، قاد الأمير محمد بن سلمان جهوداً لتحسين حقوق المرأة، بما في ذلك إصدار قرارات تسمح للنساء بالقيادة والتسجيل في الانتخابات المحلية والعمل في مجالات كثيرة من المهن السابقة كانت حصراً للرجال.
وقال: لقد تم إصدار العديد من السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين حقوق المرأة وتمكينها لترتفع نسبة مشاركتها إلى 37% في نهاية 2022 وهي نسبة تجاوزت طموحات رؤية المملكة.
وأضاف الجفري: شهدت المملكة تحولاً تاريخياً بقيادة عراب رؤية المملكة، وتم تنفيذ خطة التحول الرقمي، التي تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية والتجارية إلى الكترونية وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأردف: تم تمكين القطاع الخاص بإتاحة الفرص الاستثمارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وتسهيل إجراءات الأعمال، وإطلاق مشروعات كبرى في المملكة العربية السعودية، وآخرها إعلان ولي العهد عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة تضع المملكة على خارطة اقتصاديات دول العالم والمكانة الرفيعة المستوى عالمياً.